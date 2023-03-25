Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Florina kentindeki turnuvada erkekler epe kategorisinde Deniz Sayın, yarı finalde Estonyalı Rica-Janree Ojamu'ya 15-9 mağlup oldu.

Organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Deniz Sayın, erkekler epe kategorisinde kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Aynı turnuvayı Eren Uğuz 13., Emir Viktor Ayoub 23., Deniz Doruk Gürsel 32., Arda Özkul 34., Çağdaş Güner 35., Necmi Arda Baykal 40., Salih Evrim İlkiliroğlu 41. ve Fahri Güneş Çokparlamış 42. sırada bitirdi.

Organizasyonda, 26 Mart Pazar günü 14 yaş altı kadınlar epe kategorisinde mücadele edecek.