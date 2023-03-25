Milli sporcu Deniz Sayın bronz madalya kazandı
Yunanistan'da devam eden Avrupa 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Deniz Sayın, erkekler epe kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Florina kentindeki turnuvada erkekler epe kategorisinde Deniz Sayın, yarı finalde Estonyalı Rica-Janree Ojamu'ya 15-9 mağlup oldu.
Organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Deniz Sayın, erkekler epe kategorisinde kürsünün üçüncü basamağına çıktı.
Aynı turnuvayı Eren Uğuz 13., Emir Viktor Ayoub 23., Deniz Doruk Gürsel 32., Arda Özkul 34., Çağdaş Güner 35., Necmi Arda Baykal 40., Salih Evrim İlkiliroğlu 41. ve Fahri Güneş Çokparlamış 42. sırada bitirdi.
Organizasyonda, 26 Mart Pazar günü 14 yaş altı kadınlar epe kategorisinde mücadele edecek.
Deniz Sayın Yunanistan’da bronz madalya kazandı— Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) March 25, 2023
Yunanistan Florina'da bugün başlayan Avrupa U14 Circuit Turnuvası'nda 14 yaş altı erkekler epe kategorisinde sporcumuz Deniz Sayın bronz madalyanın sahibi oldu.
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