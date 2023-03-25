Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuştu.

Bu sezon yapılan transferlerle kulübün büyük bir mali yükün altına girdiği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Timur, "Geçen sezonki yükümlülük 90 milyon euroydu. Herkes elinden geleni yaptı ama takımımız 13. oldu. Geçen sezon ile tek farkı Zaniolo." dedi.

Erden Timur, genç futbolcunun transfer sürecine değindi.

"Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 29+4 milyon euroya Bournemouth'a satılmıştı. Biz, 5 yıl vadeyle yarı fiyatına, 15 milyon euroya aldık. Transferin son günlerinde oyuncunun veya kulübün son anda vazgeçtiği oyuncu bakıyorduk. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe küsüyor, kulüp oyuncuya... İki oyuncu bulduk. Biri Hakim Ziyech'ti. PSG'ye gidiyordu ve sadece 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi. Chelsea'de kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye sözleşmesi dolacaktı. Takımıyla kavgalı, seyircisi evi bastığı, Roma'yı terk ettiği için 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyona aldık. Cebimizden de bir kuruş para çıkmadı. Zaniolo ve artı 3 yabancı oyuncunun yükü düşüldüğünde geçen seneki transfer dönemiyle aynı yükümlülüğe sahibiz. Bundan önceki transfer dönemlerinin kimisinden 45 milyon euro daha az yükümlülüğümüz var. En fazla yıldızın geldiği transfer dönemlerinden bile 20 milyon euro az harcamışız."

[Fotoğraf: AA / Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur]

"Galatasaray'ın 30 yıllık vizyonunu çalışıyoruz"

Erden Timur, gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirlerle kurulacak fonlardan bahsetti.

"Bugüne kadar hiç Galatasaray'ın derdinin tamamen çözülmesiyle ilgili planlama yapılamamış. Galatasaray, bir şekilde 350-400 milyon doları bir yerde biriktirirse bununla hem borcunu öder hem de kalan kısmının yıllık yüzde 8'lik getirisiyle ana faaliyet alanındaki zararını önler. Önümüzdeki dönemde fonlar olmaya başlayacak. Onlarla Galatasaray'ın 30 yıllık vizyonunu çalışıyoruz."

"Hedefimiz gelir ve sportif açıdan Avrupa'daki ilk 10 kulüpten biri olmak"

Timur, hedeflerinin Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girmek olduğunu vurguladı.

"Biz, ülkemizin en değerli markasıyız ama Galatasaray'ın hedefi dünya olmalı. Hedefimiz gelir ve sportif açıdan Avrupa'daki ilk 10 kulüpten biri olmak. Türkiye'nin en büyük markası olmak bugün geldiğimiz yer ve bizim için bir hedef değil. Seçim döneminde, 'Yeniden şampiyon olacağız.' dedik. Galatasaray bunu diyorsa, 'Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız.' diyordur. Hepimizin hayalini süsleyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu."

Avrupa ve ABD'den farklı branşlarda faaliyet gösteren başarılı kulüplerden modeller gösteren Timur, sarı-kırmızılı kulübün sürdürülebilir mali ve sportif yapıya kavuşması için yapılması gerekenleri dile getirdi.