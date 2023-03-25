7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanuna uyarınca federasyon başkanı istifa ettiğinde olağanüstü genel kurul yapılma zorunluluğu bulunduğu için istifanın ardından federasyonlarda seçimlerin 60 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor.

5 federasyonda yapılacak seçimler, 7 mayıs 2023 tarihine kadar bitmiş olacak.

Milletvekilliği aday adayı olmak için, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen başkanlıktan istifa etmişlerdi.

Federasyonlarda seçim süreci başladı

Başkanları istifa eden federasyonlarda yönetim kurulları ivedilikle seçim tarihlerini belirleyerek spor bakanlığına bildirmek zorunda.

Seçim tarihi belirlendiğinde başkan adayları yüzde 10 destek imzası toplayarak seçimlere girebilecek.

Milletvekilli aday adayı olmak için istifa eden 5 federasyon başkanı milletvekili adayı gösterilmemeleri halinde tekrar federasyon başkanlığı için olağanüstü genel kurulda aday olabilecekler.