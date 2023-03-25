Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 26 Mart Pazar günü yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

Kongre gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu sundu. Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Borç 2 milyar 835 milyon 909 bin lira

Denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin ise bordo-mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibarıyla net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.

Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

Ahmet Ağaoğlu alkışlandı

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu da kongreye geldi. Genel kurula gelen Ahmet Ağaoğlu, üyeler tarafından alkışlandı.

Divan başkanı Ali Sürmen, genel kurul üyelerine, "Şu an aramızda bulunan ve bize 8. şampiyonluğu kazandıran Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum. Ayrıca Sayın Başkan bana uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kartal Projesi'ni teslim etti. Ben de bunu seçilecek yönetime teslim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Divanın bu sözlerinin ardından genel kurul üyeleri Ağaoğlu'nu alkışladı.

Ağaoğlu'nun yanı sıra yeni yönetimde yer almayan eski yöneticilerden Şemsetdin Hancı, Müminhan Bilgin ve Ömer Sağıroğlu gibi isimler de genel kurula katıldı.

Yönetim ibra edildi

Toplantıda, bazı üyeler de söz alarak düşüncelerini dile getirdi.

Yönetici adayı olan Levent Sekban, "Sahada, masada, kasada güçlü bir Trabzonspor istiyoruz. Bazı eleştirilerimiz oldu. Biz de yönetim kuruluna girip orada denetleyici olmak istiyoruz. Biz projelerle katkı sağlamak amacındayız." dedi.

İbrahim Ertürk ise konuşmasının ardından, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açtı.

Konuşmaların ardından divan kurulu başkanlığının yaptığı oylamayla Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Oy verme işlemi pazar günü

26 Mart Pazar günü saat 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Bordo-mavili kulüpte ilk kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender, Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.