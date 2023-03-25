Ermenistan ile Türkiye, başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetti.

Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başladı. Ay yıldızlı ekip, geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi.

Ermenistan, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.

GOL! | Ermenistan, Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/MyDC5b4IHq — TRT Spor (@trtspor) March 25, 2023

Milliler, 34. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.

64. dakikada Kerem Aktürkoğlu Ay Yıldızlıları 2-1 öne geçirdi ve skoru belirledi.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.

A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü saat 21.45'te Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. 1-0

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.

27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz'in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-1.

Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2.

70. dakikada gelişen Ermenistan atağında Barseghyan'ın arka direğe gönderdiği topu Zelarayan'ın altıpasa çevirdiği topa Haroyan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Ermenistan'ın sol kanattan gelişen atağında Bayramyan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Barseghyan'ın kafayla indirdiği topa Briasco sert vurdu, kaleci Mert sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Republican

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Ermenistan: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan (Dk. 28 Mkrtchyan (Dk. 54 Bairamyan)), Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 75 Adamyan), Briasco (Dk. 76 Bichakhchyan), Berseghyan.

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral (Dk. 46 Salih Özcan), Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 74 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 74 Eren Elmalı), Cengiz Ünder, Enes Ünal (Dk. 85 Umut Nayir), Cenk Tosun (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu).

Goller: Dk. 10 Ozan Kabak (kendi kalesine) (Ermenistan), Dk. 34 Orkun Kökçü, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 38 Çağlar Söyüncü, Dk. 42 Onur Bulut, Dk. 42 Merih Demiral, Dk. 90+1 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 45 Mkrtchyan, Dk. 48 Spertsyan, Dk. 65 Bairamyan, Dk. 71 Haroyan, Dk. 80 Berseghyan (Ermenistan)

[Fotoğraf: AA]

A Milli Futbol Takımı'nın 613. maçı

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 613 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 262'si deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 834 gol attı, kalesinde 876 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 612 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Stefan Kuntz ile 15. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynadı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.

[Fotoğraf: Reuters]

Ermenistan ile 3. randevu

Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi. Ermenistan ile oynadığı 3 maçta 6 gol atan Türkiye, rakibinden 1 gol yedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).