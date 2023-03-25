Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporlar takdim edildi. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporları katılımcılara aktarıldı ve görüşüldü.

Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşüldü.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimleri ibra edildi

Olağan mali genel kurulda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 1 Ocak-14 Haziran 2022'de görevde bulunan eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022'de görev yapan mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri ibraya sunuldu.

Eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun önerisi ve genel kurulun oy çokluğuyla kabul etmesiyle iki yönetimin faaliyetlerinin ibra oylaması birlikte yapıldı.

Üyeler, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerini hem mali hem de idari yönden oy birliğiyle ibra etti.

Genel kurulda son oylama ise iki dönemin denetim kurulları için yapıldı ve bundan da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

Dursun Özbek: Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir

Oylamaların ardından kürsüye gelen Dursun Özbek, genel kurul üyelerine teşekkür konuşması yaptı.

"Bugün tarihi bir gün. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde bana en büyük hediyeyi verdiniz. Demek ki gerekli iklim yaratıldığında onun etrafında birleşebiliyoruz. Katıldığım genel kurullarda ilk defa oy birliğiyle ibra söz konusu. Ben bunun memnuniyetini taşıyorum. Bu, hep birlikte tek yumruk olmanın görüntüsüdür. Dosta düşmana şimdi korku veriyoruz. Genel kurul bunu sağlamıştır, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Özbek, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuştu.

"Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. Milletimizin başı sağolsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Dursun Özbek, 100 tır, 2 bin 150 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ilettiklerini dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 25 otobüsle yaklaşık 1000 depremzedenin bölgeden ayrılmasını sağladıklarını vurguladı.

Nef Vakfı ile iş birliği yaparak Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da toplam 1000 konteynerlik kent kurma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özbek, 250 kalıcı konut ve 10 okul için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Dursun Özbek, "Birlikte 1905" kampanyası kapsamında şu ana kadar 59 milyon lira topladıklarını, hedeflerinin en az 300 milyon liraya ulaşmak olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz"

Dursun Özbek, futbol A takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yürüdüğünü söyledi. Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturduğunu hatırlattı.

"Hedefe doğru ilerliyoruz. Bu kadro, geçmiş dönemlere yakın maliyetle kuruldu. Yaz transfer döneminde 43 milyon avro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu, 4-5 yıl vadede ödenecek. Ayrıca yaklaşık 15 milyon avroluk da oyuncu sattık. Yani bu dönemde 28 milyon avro bonservis ücreti vermek suretiyle yepyeni bir takım kurduk. Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım oluşturduk. Bunu da ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon avro. Geçmişteki rakamlarla aynı seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesi ve potansiyelini artırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yaptığımız tüm harcamaları buna göre planladık. Zaten kısıtlı bir imkanla faaliyet gösteriyoruz. Hata yapma ihtimalini en aza indirmek için kılı kırk yararak ilerliyoruz. Galatasaray'ın 1 lirasının bile boşa gitmemesi konusunda bu kulübün geleceğine karşı sorumluluğumuz var."

Özbek, mayıs aylarının kendileri için önemli olduğuna değindi.

"Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz."

"İçinde kabadayılık geçen numaralara gelmem"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, saha dışına çekilmeye çalışıldıklarını iddia etti. Özbek, son dönemde çok dikkatli olmaları gereken konular olduğunu anlattı.

"Kulübümüz ve futbol takımımızın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Her şeyi planladıklarını görüyoruz. Ancak geçen sezonu 13. bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağı indirmeye çalışıyorlar. Geçmişi 100 yıllara dayanan camiaların başında olan insanlarız. Bize emanet edilen bu koltukların hem sorumluluğu hem de ağırlığı var. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben buna uygun davranırım. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem."

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kendisine verdiği hak mahrumiyeti ve para cezasına değindi.

"Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futbolunda herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam bir milli maç var. Söyleyecek çok şey var. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu çeşitlendirerek yapmaya devam ediyorlar. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam önemli bir milli maç oynayacağız. Bundan dolayı sessiz kalacağım. Ancak PFDK'nin verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım."

Farklı branşlardaki sportif performans hakkında bilgi veren Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Kupası'nda finale çıktığını hatırlattı.

"Tüm ekibe ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Finalde kazanacağımıza, kupayı ülkemize getireceğimize inanıyorum. Daha önce yaptık, yine yaparız."

Özbek, yüzme ve sutopunda Galatasaray'a yakışır mücadele gösterdiklerini aktardı.

"Özellikle yüzmede çeşitli yaş gruplarında birçok birinciliği şimdiden aldık. Sezon sonunda hayal ettiğimiz başarılara ulaşacağız. Tüm sporculara ve teknik ekiplerimize güveniyoruz."

Galatasaray Kulübü Başkanı, yaklaşık 1 saat süren konuşmasını Mecidiyeköy, Florya, Riva ve Büyükçekmece projeleri, Galatasaray Adası, Kalamış arazisi, Beyoğlu'ndaki müze, Seyrantepe'de Nef Stadı'nın yanında kiraladıkları arazi ve burada yapacakları kompleks hakkında bilgi vererek tamamladı.

Burak Elmas: Net borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardık

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, görev sürelerinde kulübün borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardıklarını söyledi.

Elmas, görev sürelerinde Galatasaray'ın menfaatlerini en önde tuttuklarını belirtti.

"Bu görev, bizim için asla bir iktidar mücadelesi olmadı. Bu, Galatasaray'a vereceğimiz hizmet yarışıydı. Göreve geldikten sonra önceliğimiz, Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve bu düzeltmeyi yapmak için zor kararları alma cesaretini gösterebilmek üzerine kuruluydu. Bunun için önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Bunları yaparken, camiamızın üyelerinden gelen geri dönüşleri dikkatle dinledik. Bunların yanında Galatasaray'ın ancak tüm kurumlarıyla beraber güçlü olabileceği bilinciyle hareket ettik."

Burak Elmas, zor bir dönemde göreve geldiklerini anlattı.

"Henüz pandemi sürecinden yeni çıkan, sezon başı kombine gelirlerinden yoksun, naklen yayınları avro bazında erimekte olan bir spor ekonomisi, denk bütçe verme mecburiyeti gerektiren ve borçlanma yasağı getiren Bankalar Birliği anlaşması, federasyonun getirmiş olduğu futboldaki yabancı sporcu transferi limiti gibi birçok gerçeklikle göreve başladık. Tüm bu gerçeklik içerisinde kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak kararlar aldık."

Elmas, Galatasaray Kulübünde kurumsallaşmaya büyük önem verdiklerini aktardı.

"Bütün bu çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardık. En büyük maliyetimiz olan futbolcu ücretlerine de ciddi şekilde eğildik. Futbolcu maliyetlerinde ciddi anlamda kontrollü bir şekilde gitmeye çalıştık. Yeni yaptığımız kontratları bir milyon euro seviyesinin altında maaşlarla yaparak, genç sporcular transfer etmek istedik."

Burak Elmas, kulübün gayrimenkulleriyle ilgili önemli adımlar attıklarını vurguladı.

"Uzun yıllardır işgal altında olan Galatasaray Adamızın merhum başkanımız Mustafa Cengiz döneminde başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek çok kısa sürede davaları kazandık. Galatasaray Adamızı dönemimizde tahliye etmeyi başardık. Florya projesinde ihale çıkılmıştı ama daha sonra iptal edilmişti. Burada Emlak Konut'a ait olan arazinin Galatasaray'a kazandırılma projesi vardı. Bu proje yönetimlerde devamlılığın güzel bir örneği oldu. Bu, sevgili Erden Timur ile beraber defalarca konuştuğumuz, kendisinin de fikri olan ve daha sonra da Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in tecrübe, bilgi ve birikiminden yararlandığımız çok önemli bir projeydi. Bu projede çok önemli adamlar atıldı. Bugün Sayın Başkan ve ekibinin, Galatasaray tarihin en önemli projelerinden olan bu projeyi sonuçlandırmasından dolayı çok mutluyum. Kendilerine de göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum."

Genel kurulda Burak Elmas yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Bikem Kanık da dönemleriyle ilgili mali konular hakkında bir sunum yaptı.

İki dönem tek seferde oylanacak

Kongrede, kulüpte 2022 yılında görev yapan eski başkan Burak Elmas ile mevcut başkan Dursun Özbek dönemleri tek seferde oylanacak.

Kulüp tüzüğüne göre iki dönemin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulması gerekirken, eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun önerisi üzerine iki dönemin tek seferde oylanması genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.