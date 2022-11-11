Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli para masa tenisçi Kübra Korkut dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Kübra Korkut, İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kübra Korkut, Granada kentinde süren organizasyonda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen Kübra Korkut, altın madalyaya uzandı. Bu madalyayla Kübra Korkut, para masa tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu unvanını da aldı.
KÜBRA KORKUT DÜNYA ŞAMPİYONU!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 11, 2022
Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde Kelly Van Zon'u 3-1 mağlup eden sporcumuz, altın madalya kazandı.
11-6, 9-11, 8-11 ve 7-11
Tebrikler Kübra! pic.twitter.com/dnQRzMmBFb
Son Haberler
- 16:45
- 16:45
- 16:35
- 16:33
- 16:29
Sıradaki Haber
Deschamps gözünü Pozzo'nun rekoruna dikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz