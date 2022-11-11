Pozzo'nun çalıştırdığı İtalya, 1934'te İtalya'da düzenlenen şampiyonada ve 1938'de Fransa'daki turnuvada üst üste iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Pozzo'dan sonra organizasyon tarihinde bu sevinci iki kez yaşayan başka bir teknik adam çıkmadı.

Son Dünya Kupası'nda Fransa'yı şampiyonluğa ulaştıran Didier Deschamps, Katar 2022'de de aynı başarıyı tekrarlaması halinde Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.

Parreira 6 Dünya Kupası gördü

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Brezilyalı teknik adam Carlos Alberto Parreira, Dünya Kupası tarihinde en çok turnuvaya katılan teknik direktör unvanını elinde bulunduruyor.

Parreira, 1982, 1990, 1994, 1998, 2006 ve 2010 Dünya Kupası organizasyonlarına teknik direktör olarak katılarak, bu alandaki rekorun sahibi konumunda.

Carlos Alberto Parreira, Dünya Kupası'ndaki tek şampiyonluğunu 1994 ABD'de Brezilya ile yaşadı.

Parreira ve Milutinovic 5 farklı ülkeyle katıldı

Dünya Kupası'nda en çok ülke milli takımını çalıştıran teknik direktörler Carlos Alberto Parreira ile Bora Milutinovic olarak kayıtlara geçti.

İki teknik adam da kupa tarihinde 5 farklı ülke milli takımının başında sahaya çıktı.

Parreira, 1982'de Kuveyt, 1990'da Birleşik Arap Emirlikleri, 1994 ve 2006'da Brezilya, 1998'de Suudi Arabistan, 2010'da ise ev sahibi Güney Afrika'yı çalıştırdı. Brezilyalı teknik adam sadece 1994'te ülkesini şampiyonluğa taşıyabildi.

Sırp teknik adam Milutinovic ise 1986'da Meksika, 1990'da Kosta Rika, 1994'de ABD, 1998'de Nijerya ve 2002'de de Çin'in başında yer aldı ve şampiyonluk yaşayamadı.

Deschamps, Zagallo ve Beckenbauer'in başarısı

Fransız Didier Deschamps, Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanma başarısı gösterdi.

Zagallo, 1958 ve 1962'de futbolcu olarak Brezilya ile şampiyonluğa ulaşırken, 1970'de de bu kez teknik direktör olarak ülkesini zirveye taşıdı.

"İmparator" lakaplı Beckenbauer, 1974 Dünya Kupası'nı kaptan olarak havaya kaldırdı, aynı başarıyı 1990'da Almanya'yı dünya şampiyonluğuna ulaştırarak yaşadı.

Katar'a şampiyonluk unvanını korumak için giden Fransız Deschamps ise 1998'de ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda futbolcu, 2018 Rusya'da ise teknik direktör olarak kupaya uzanma başarısı gösterdi.

Schön 25 maça çıktı

Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak en çok maça çıkan teknik adam, Helmut Schön oldu.

Schön, 1966 ile 1978 yılları arasında 25 kez Almanya Milli Takımı'nın başında sahaya çıkarak, bu alanda ilk sırada yer aldı.

Carlos Alberto Parreira 23 maçla ikinci olurken, vatandaşı Luiz Felipe Scolari 21, Mario Zagallo, Bora Milutinovic ve Oscar Tabarez de 20'şer maça çıktı.

En çok galibiyet yaşayan da Schön

Helmut Schön aynı zamanda Dünya Kupası'nda en çok galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör olarak da tarihe geçti.

Alman teknik adam, ülkesinin milli takımı başında 1966 ile 1978 yılları arasında 16 galibiyet sevinci yaşadı.

En genci Tramutola, en yaşlısı Rehhagel

Dünya kupalarındaki en genç teknik adam Arjantinli Juan Jose Tramutola, en yaşlısı ise Alman Otto Rehhagel oldu.

Tramutola, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin'in başındayken, 27 yaş 267 günlüktü. Otto Rehhagel ise Güney Afrika'daki son Dünya Kupası'nda Yunanistan'ın başında maça çıktığında 71 yaşından 317 gün almıştı.