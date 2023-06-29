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Spor
AA 29.06.2023 15:17

Milli okçu Mete Gazoz klasik yay kategorisine çeyrek finalde elendi

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda, son olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisine çeyrek finalde elendi.

Milli okçu Mete Gazoz klasik yay kategorisine çeyrek finalde elendi

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Mete Gazoz, 8'li eleme turunda İsviçreli Keziah Chabin'i 6-5 yenerek çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finalde 2015'te Avrupa Oyunları'nı kazanan, 2022'de ise Avrupa şampiyonu olan İspanyol okçu Miguel Alvarino Garcia'yla karşılaştı.

Rakibine 6-4 mağlup olan Mete Gazoz, finalistlerin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldığı yarışta çeyrek finalde elendi.

Paris 2024 şansı ise devam ediyor

Milli sporcunun, Paris 2024 şansı ise devam ediyor. Mete, dünya sıralamasında iyi bir konumda olarak ya da yıl içerisindeki kota yarışlarında olimpiyat bileti almaya çalışacak.

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