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Spor
AA 29.06.2023 13:41

Avrupa Oyunları kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu 11. oldu

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın kayakla atlama branşında normal tepede finale kalan Fatih Arda İpcioğlu, 11. oldu.

Avrupa Oyunları kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu 11. oldu
[Fotograf: AA]

Zakopane şehrindeki Yüksek Atlama Kuleleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir ve Muhammed İrfan Çintimar'ın da yer aldığı normal tepede müsabakalar dün hava muhalefeti nedeniyle tamamlanamamıştı.

Milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, 54 sporcu arasında 123 puanla 6. olarak finale kaldı. Muhammed Ali Bedir 102.7 puanla 31'inci, Muhammed İrfan Çintimar ise 90.1 puanla 42. oldu ve ilk 30'a giremeyerek final etabında yarışamadı.

Finalde Fatih Arda, toplamda 239.8 puanla 11. sırada yarışmayı tamamladı.

Normal tepede altın madalyayı Avusturyalı sporcu Daniel Tschofenig elde ederken, gümüş madalyayı da vatandaşı Jon Hoerl aldı. Bronz madalyayı ise İsviçre'den Gregor Deschwanden kazandı.

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