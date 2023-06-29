Darüşşafaka ABD'li basketbolcu Allman'ı renklerine bağladı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Paris Basketball'da forma giyen 25 yaşındaki şutör oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Allman'ın geçen sezon 7Days Avrupa Kupası'nda maç başına 18,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,4 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.

ABD'li basketbolcu, Darüşşafaka'nın yeni sezon öncesi vatandaşı Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ın ardından transfer ettiği ikinci oyuncu oldu.

Başantrenörlüğe Yakup Sekizkök'ü getiren yeşil-siyahlılar, kadrosundaki tüm yabancılarla yollarını ayırmıştı. Darüşşafaka'da kaptan Doğuş Özdemiroğlu ise Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

ABD’li guard Kyle Allman Jr., Darüşşafaka Lassa kadromuzun yeni yüzlerinden biri oldu.



Kulübümüz, 2023-24 sezonu kadrosunu kurma çalışmaları kapsamında 1997 doğumlu, 1.93 metre boyundaki Allman ile anlaşma sağladı.



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