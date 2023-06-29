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Spor
AA 29.06.2023 12:55

Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de başladı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları, kızlar ve erkeklerde İzmir'de oynanan maçlarla başladı.

Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de başladı
[Fotograf: AA]

İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülke mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gün karşılaşmalarında; 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Ukrayna'ya 2-0, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da Hırvatistan'a 2-0 yenildi.

Şampiyonaların kızlar kategorisinde Türkiye, grubunda yer alan İspanya, Portekiz ve İsviçre ile erkekler kategorisinde ise Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti ile maç yapacak.

Şampiyonalar 1 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

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Hentbol İzmir Ukrayna Hırvatistan
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