Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de başladı

İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülke mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gün karşılaşmalarında; 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Ukrayna'ya 2-0, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da Hırvatistan'a 2-0 yenildi.

Şampiyonaların kızlar kategorisinde Türkiye, grubunda yer alan İspanya, Portekiz ve İsviçre ile erkekler kategorisinde ise Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti ile maç yapacak.

Şampiyonalar 1 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.