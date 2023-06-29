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Spor
AA 29.06.2023 12:49

ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi belli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 30 Haziran Cuma günü İsviçre'de çekilecek kurayla belirlenecek.

ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi belli olacak
[Fotograf: AA]

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 49 federasyondan toplam 71 takımın mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 1. tur kura çekimi 30 Haziran Cuma günü Nyon kentinde (TSİ) 13.00'te gerçekleştirilecek.

Birinci tur kura çekimine 57 kulüp katılacak. Organizasyona 9 kulüp ikinci turdan, 4 takım ise doğrudan 16 takımlı grup aşamasından itibaren dahil olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, İzmir'de oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off final maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni yenerek 2022-2023 sezonu şampiyonu olmuştu.

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