Gaziantep FK topbaşı yapacak

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı siyahlı ekibin 30 Haziran Cuma günü

2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, antrenmanı teknik direktör Erdal Güneş'in yöneteceği ifade edildi.

"6 Temmuz Perşembe gününe kadar ilk etap çalışmalarını şehrimizde sürdürecek takımımız, daha sonra bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 20 Temmuz'a kadar Bolu'da kalacak takımımızın üçüncü etap kamp çalışması ve hazırlık maçları netlik kazandığında kamuoyuna duyurulacaktır. Süper Lig'de kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyen futbolcularımıza sezonu geç tamamlamaları nedeniyle teknik heyetimiz tarafından 2 gün ekstra izin verilmiştir. Ayrıca vatani görevlerini yapmak üzere askerde olan futbolcularımızdan Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan'a da yine 2 gün izin verilmiştir."