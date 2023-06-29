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Spor
AA 29.06.2023 13:31

Avrupa Para Tekvando Şampiyonası Fransa'da başlayacak

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda müsabakalar yarın başlayacak.

Avrupa Para Tekvando Şampiyonası Fransa'da başlayacak

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montargis kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın toplam 14 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı da verecek organizasyonda ter dökecek milli sporcular şunlar:

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo).

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Lütfiye Özdağ (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo).

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