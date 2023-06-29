Beşiktaş Basketbol Takımı başöntrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı

Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada:
"Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic’e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Dušan Alimpijević, Erkek Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü oldu.— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) June 29, 2023
Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dušan Alimpijević’e başarılar dileriz. pic.twitter.com/4VxQLuJfbe