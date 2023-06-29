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Spor
TRT Haber 29.06.2023 14:12

Beşiktaş Basketbol Takımı başöntrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2022'de EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp başöntrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı.

Beşiktaş Basketbol Takımı başöntrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı
[Fotograf: AA]

Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada:

"Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic’e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.


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