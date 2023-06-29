Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.06.2023 14:43

Galatasaraylı Zaniolo İtalyan basınına konuştu

Galatasaray'ın İtalyan yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılarda iyi olduğunu, sadece kendisi ve kulübü için iyi bir teklif olması durumunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Galatasaraylı Zaniolo İtalyan basınına konuştu
[Fotograf: AA]

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un "Juventus ben buradayım" manşetiyle duyurduğu röportajda Zaniolo, futbol kariyeri ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki İtalyan futbolcu, antrenmanlara yeniden başladığını ifade etti.

"Temmuz sonundaki (UEFA Şampiyonlar Ligi) ön elemelere formda girmek istiyorum."

Zaniolo, İstanbul'da bulunduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için memnun olduğunu belirtti.

"Ağustos sonu gibi hem Galatasaray hem de benim için iyi bir fırsat olması halinde, bunu değerlendireceğiz."

"Juventus her zaman Juventus'tur"

Zaniolo, adının transfer piyasasında Juventus, Milan, Fiorentina gibi takımlarla anıldığı hatırlatıldı.

"Her şeye açığım. Kendimi iyi hissettiğim Galatasaray'da kalma ihtimali de olmak üzere... Şampiyonlar Ligi'nde ya da uluslararası kupalarda oynamasa da Juventus her zaman Juventus'tur. Çocukluğumdan beri her zaman siyah-beyazlıları destekledim. Pogba benim idolümdü. Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider. Büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Tekrar ediyorum; eğer Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u, üçümüzü de mutlu edecek bir fırsat olursa, memnuniyetle. Eğer olmazsa da ben Türkiye'de gayet iyiyim. Kendimi beklentiye sokmuyorum."

Juventus'ta forma giyen Moise Kean'ın çocukluk arkadaşı olduğunu dile getiren Zaniolo, kendisiyle beraber Galatasaray'da ya da Juventus'ta oynamaktan keyif alacağını aktardı.

"Umuyorum ki bu bir alışkanlık haline gelir"

İtalyan futbolcu, yaklaşık 6 aydır bulunduğu Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadığı anımsatıldı.

"İstanbul'da hem şehirde hem de Galatasaray'da süper insanlarla tanıştım. Hepsi buraya yerleşmemde bana hızlı şekilde yardımcı oldu. Burada çok iyiyim. Türkiye'de futbola olan inanılmaz bir sevgi gördüm. Derbide Fenerbahçe'ye karşı attığım goller sonrası stattaki atmosferi düşündükçe halen heyecanlanıyorum. Çılgıncaydı. Süper Lig şampiyonluğunu kazandım. Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıktan sonra bir başka önemli kupayı kazanmış oldum. Umuyorum ki bu bir alışkanlık haline gelir."

Zaniolo, Galatasaray'da Sacha Boey'in iyi bir futbolcu, Mauro Icardi'nin ise oynadığı en iyi santraforlardan olduğunu dile getirdi.

"Dries Mertens hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yok. Çünkü Napoli'de tarih yazdı."

"Mourinho'ya her zaman minnettarım"

Zaniolo, şubat ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra başkent takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp görüşmediği soruldu.

"Hayır, kendisiyle görüşmedim. Ancak Mourinho'nun beni sevdiğini, Galatasaray'dan takım arkadaşım Sergio Oliveira'ya sorduğunu biliyorum. Mourinho'ya her zaman minnettarım."

ETİKETLER
Galatasaray İtalya Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Beşiktaş Basketbol Takımı başöntrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı
15:14
Türkiye nükleer enerjiden elektrik üretimine hazırlanıyor
15:19
Togg, Türkmenistan'a teslim edildi
14:51
Elektrik üretimi nisanda azaldı
14:56
'Uzay macerası' temalı Antalya Kum Heykel Festivali sürüyor
14:53
Kızılırmak'a giren 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayıp
Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı
Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı
FOTO FOKUS
Düzce'de sokaklar ve bazı iş yerleri su altında kaldı
Düzce'de sokaklar ve bazı iş yerleri su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ