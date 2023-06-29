Galatasaraylı Zaniolo İtalyan basınına konuştu

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un "Juventus ben buradayım" manşetiyle duyurduğu röportajda Zaniolo, futbol kariyeri ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki İtalyan futbolcu, antrenmanlara yeniden başladığını ifade etti.

"Temmuz sonundaki (UEFA Şampiyonlar Ligi) ön elemelere formda girmek istiyorum."

Zaniolo, İstanbul'da bulunduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için memnun olduğunu belirtti.

"Ağustos sonu gibi hem Galatasaray hem de benim için iyi bir fırsat olması halinde, bunu değerlendireceğiz."

"Juventus her zaman Juventus'tur"

Zaniolo, adının transfer piyasasında Juventus, Milan, Fiorentina gibi takımlarla anıldığı hatırlatıldı.

"Her şeye açığım. Kendimi iyi hissettiğim Galatasaray'da kalma ihtimali de olmak üzere... Şampiyonlar Ligi'nde ya da uluslararası kupalarda oynamasa da Juventus her zaman Juventus'tur. Çocukluğumdan beri her zaman siyah-beyazlıları destekledim. Pogba benim idolümdü. Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider. Büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Tekrar ediyorum; eğer Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u, üçümüzü de mutlu edecek bir fırsat olursa, memnuniyetle. Eğer olmazsa da ben Türkiye'de gayet iyiyim. Kendimi beklentiye sokmuyorum."

Juventus'ta forma giyen Moise Kean'ın çocukluk arkadaşı olduğunu dile getiren Zaniolo, kendisiyle beraber Galatasaray'da ya da Juventus'ta oynamaktan keyif alacağını aktardı.

"Umuyorum ki bu bir alışkanlık haline gelir"

İtalyan futbolcu, yaklaşık 6 aydır bulunduğu Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadığı anımsatıldı.

"İstanbul'da hem şehirde hem de Galatasaray'da süper insanlarla tanıştım. Hepsi buraya yerleşmemde bana hızlı şekilde yardımcı oldu. Burada çok iyiyim. Türkiye'de futbola olan inanılmaz bir sevgi gördüm. Derbide Fenerbahçe'ye karşı attığım goller sonrası stattaki atmosferi düşündükçe halen heyecanlanıyorum. Çılgıncaydı. Süper Lig şampiyonluğunu kazandım. Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıktan sonra bir başka önemli kupayı kazanmış oldum. Umuyorum ki bu bir alışkanlık haline gelir."

Zaniolo, Galatasaray'da Sacha Boey'in iyi bir futbolcu, Mauro Icardi'nin ise oynadığı en iyi santraforlardan olduğunu dile getirdi.

"Dries Mertens hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yok. Çünkü Napoli'de tarih yazdı."

"Mourinho'ya her zaman minnettarım"

Zaniolo, şubat ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra başkent takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp görüşmediği soruldu.

"Hayır, kendisiyle görüşmedim. Ancak Mourinho'nun beni sevdiğini, Galatasaray'dan takım arkadaşım Sergio Oliveira'ya sorduğunu biliyorum. Mourinho'ya her zaman minnettarım."