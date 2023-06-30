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Spor
AA 30.06.2023 13:12

Milli motosikletçiler İngiltere'de yarışacak

Milli motosikletçiler, İngiltere'de yapılacak Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda yarışacak.

Milli motosikletçiler İngiltere'de yarışacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda sezonunun 6. ayak yarışları, 1-2 Temmuz tarihlerinde Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Pata Yamaha Prometeon takımıyla yarın TSİ 16.00'da ilk yarışa çıkacak Toprak Razgatlıoğlu, 2 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'de superpole, 18.00'de ise hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağında MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 17.15'te ilk, 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

Bu sınıfta yer alan genç milli sporcu Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) sakatlığı nedeniyle start alamayacak.

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Toprak Razgatlıoğlu Motosiklet Yarışı İngiltere
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