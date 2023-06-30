En prestijli bisiklet turu başlıyor

İtalya ve İspanya turlarıyla yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan organizasyon, bu yıl 1-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

22 takımdan 176 sürücü mücadele edecek

1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nda, 22 takımdan 176 sürücü mücadele edecek.

Turun startı 25. defa Fransa dışındaki bir ülkeden verilecek. İspanya, 1992'den sonra bir kez daha Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabına ev sahipliği yapacak.

Toplam uzunluğu 3404 kilometre

Toplam uzunluğu 3404 kilometre olması planlanan tur, İspanya'daki Bask özerk bölgesinin en büyük kenti Bilbao'da başlayacak. Yarışın 2. etabı ve 3. etabının bir kısmı da İspanya topraklarında yapılacak. 8 düzlük, 8 dağ, 4 tepe ve 1 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Pireneler, Massif Central, Jura Dağları, Alpler ve Vosges Dağları'ndan geçecek. 6, 9, 13 ve 15. etaplar zirve finişiyle tamamlanacak.

Col de la Loze, 2304 metrelik zirvesiyle turun en yüksek rakıma sahip bölümü

Bisikletçilerin 17. etapta tırmanacağı Col de la Loze, 2304 metrelik zirvesiyle 2023 Fransa Turu'nun en yüksek rakıma sahip bölümü olacak.

Toplam 2,3 milyon avro para ödülünün dağıtılacağı 110. Fransa Turu'nun genel klasman şampiyonuna ise 500 bin avro ödül verilecek.

Sarı mayo için Vingegaard-Pogacar düellosu bekleniyor

1900'de Fransa'da kurulan L'Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919'dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" mücadelesinin, son şampiyon Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma takımı) ile 2021 ve 2022'nin kazananı Tadej Pogacar (BAE Emirates) arasında geçmesi bekleniyor.

Bu yıl Fransa Turu'na katılmama kararı alan Primoz Roglic'in desteğinden mahrum kalacak Vingegaard, Bask Turu, O Gran Camino ve Fransa Turu'na prova niteliğindeki Criterium du Dauphine'yi kazanarak formda olduğunu gösterdi.

Art arda 2 şampiyonluk sonrası geçen sene 2. sırayı alan Pogacar da Paris-Nice ve Endülüs turlarının yanı sıra tek günlük yarışlar Flanders Turu, Amstel Altın Yarışı, La Fleche Wallonne'da da zirveye çıkarak rakiplerine gözdağı verdi.

Klasikler arasındaki Liege-Bastogne-Liege yarışında yaşadığı kaza sonucu el bileğinde kırık meydana gelen ve haziranda antrenmanlara başlayan Pogacar'ın sağlık durumu belirleyici olacak.

24 yaşındaki Pogacar, 2023'te de mutlu sona ulaşması halinde Fransa Turu'nda 3 şampiyonluğu bulunan 9. bisikletçi olarak kayıtlara geçecek.

Bernal 2 yıl sonra Fransa Turu'nda

Ineos Grenadiers takımından Egan Bernal, 2021'de sakatlığı, 2022'de ise yoğun bakıma alınmasına neden olan trafik kazası yüzünden katılamadığı Fransa Bisiklet Turu'na bu yıl dönecek.

Son 10 Fransa Turu'nda 6 kez şampiyon çıkaran Ineos Grenadiers, 2019 şampiyonu Bernal dışında kadrosunda yer alan Tom Pidcock, Daniel Martinez, Michal Kwiatkowski gibi isimlerle 2023'te de iddialı olacak.

Genel klasman şampiyonluğu için öne çıkan sporcular arasında David Gaudu (Groupama-FDJ), Enric Mas (Movistar), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Ben O’Connor (AG2R-Citroen), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ve Mikel Landa (Bahreyn Victorious) da bulunuyor.

Cavendish rekor için son kez Fransa'da

Kazandığı 34 etap birinciliğiyle Fransa Bisiklet Turu'nun rekorunu Eddy Merckx ile paylaşan Mark Cavendish, unvanı tek başına ele geçirmek için pedal çevirecek.

Aktif kariyerini 2023 sezonu sonunda noktalama kararı alan 38 yaşındaki Cavendish, Fransa Turu'nda en iyi sprintere verilen "yeşil mayo"yu 2011 ve 2021'de kazanmıştı.

Astana-Kazakistan takımı adına yarışan Cavendish'in bu hedefi yolundaki en önemli rakipleri, yeşil mayonun 2022'deki sahibi Wout van Aert (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Caleb Ewan (Lotto-Dstny) ve Biniam Girmay (Intermarche-Circus-Wanty) olacak.

Fransa Bisiklet Turu'nun "en"leri

Turu en fazla kazanan isimler şöyle:

Bisikletçi Ülke Şampiyonluk sayısı

1 Jacques Anquetil Fransa 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964)

Eddy Merckx Belçika 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

Bernard Hinault Fransa 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)

Miguel Indurain İspanya 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

5 Chris Froome Büyük Britanya 4 (2013, 2015, 2016, 2017)

6 Philippe Thys Belçika 3 (1913, 1914, 1920)

Louison Bobet Fransa 3 (1953, 1954, 1955)

Greg LeMond ABD 3 (1986, 1989, 1990)

Turda en fazla etap zaferi yaşayan isimler şunlar:

Bisikletçi Ülke Kazanılan etap sayısı

1 Eddy Merckx Belçika 34

2 Mark Cavendish Büyük Britanya 34

3 Bernard Hinault Fransa 28

4 Andre Leducq Fransa 25

5 Andre Darrigade Fransa 22

2023 Fransa Bisiklet Turu güzergahı

Etapların geçeceği yerler ve uzunlukları şöyle:

1. etap (1 Temmuz): Bilbao (İspanya), 182 kilometre (Tepe)

2. etap (2 Temmuz): Vitoria-Gasteiz - San Sebastian (İspanya), 208,9 kilometre (Tepe)

3. etap (3 Temmuz): Amorebieta-Etxano (İspanya) - Bayonne, 187,4 kilometre (Düzlük)

4. etap (4 Temmuz): Dax - Nogaro, 181,8 kilometre (Düzlük)

5. etap (5 Temmuz): Pau - Laruns, 162,7 kilometre (Dağ)

6. etap (6 Temmuz): Tarbes - Cauterets, 144,9 kilometre (Dağ)

7. etap (7 Temmuz): Mont de Marsan - Bordeaux, 169,9 kilometre (Düzlük)

8. etap (8 Temmuz): Libourne - Limoges, 200,7 kilometre (Tepe)

9. etap (9 Temmuz): Saint-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome, 182,4 kilometre (Dağ)

10. etap (11 Temmuz): Parc Vulcania - Issoire, 167,2 kilometre (Tepe)

11. etap (12 Temmuz): Clermont Ferrand - Moulins, 179,8 kilometre (Düzlük)

12. etap (13 Temmuz): Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 168,8 kilometre (Tepe)

13. etap (14 Temmuz): Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 137,8 kilometre (Dağ)

14. etap (15 Temmuz): Annemasse - Morzine, 151,8 kilometre (Dağ)

15. etap (16 Temmuz): Les Gets - Saint Gervais, 179 kilometre (Dağ)

16. etap (18 Temmuz): Passy - Combloux, 22,4 kilometre (Bireysel zamana karşı)

17. etap (19 Temmuz): Saint-Gervais-les-Bains - Courchevel, 165,7 kilometre (Dağ)

18. etap (20 Temmuz): Moutiers - Bourg en Bresse, 184,9 kilometre (Tepe)

19. etap (21 Temmuz): Moirans-en-Montagne - Poligny, 172,8 kilometre (Düzlük)

20. etap (22 Temmuz): Belfort - Le Markstein, 133,5 kilometre (Dağ)

21. etap (23 Temmuz): Paris, 115 kilometre (Düzlük)