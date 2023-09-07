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Spor
AA 07.09.2023 13:15

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Milli motosikletçiler, Fransa, San Marino ve Slovakya'da dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacak.

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında sezonun 9. ayak yarışları, 8-10 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.

4,411 kilometrelik Magny Course pistinde yapılacak Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 9 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak.

Toprak, 10 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de superpole, TSİ 16.15'te ise hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. mücadelesi de Fransa'da koşulacak. Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, 9 Eylül'de TSİ 16.15'te ilk yarışta ter dökecek.

Supersportta 10 Eylül'de TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci heyecanı Magny Course Pisti'nde yaşanacak.

Mert Konuk, Fransa'da R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nın son ayağına katılacak. Konuk, Magny Course Pisti'nde 9 Eylül'de TSİ 12.45'te ilk yarışta, TSİ 17.15'te de sezonun son yarışında mücadele edecek.

Deniz Öncü, 8-10 Eylül'de Dünya Moto3 Şampiyonası'nın San Marino'daki 12. ayağında ter dökecek.

4,23 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenecek yarışta Red Bull KTM Ajo takımında yer alacak Öncü, 9 Eylül'de sıralamada, ertesi gün de sezonun 12. ayağında en iyi zamanı yapmaya çalışacak.

FIM Avrupa Supersport300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası ise Slovakya'da düzenlenecek.

Slovakia Ring'de 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda Turgut Durukan ve Hüseyin Karakaya mücadele edecek.

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