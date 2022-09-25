Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü Japonya'da 15. sırayı aldı
[Fotograf: AA]
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Japonya ayağında milli motosikletçi Deniz Öncü, 15. oldu.
Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı için Japonya'da piste çıktı.
Parmağında sakatlık olduğu belirtilen milli sporcu, yarışı 15. sırada tamamlarken, Autosolar GASGAS Aspar takımından Izan Guevara birinci, Honda pilotu Dennis Foggia ikinci, Husqvarna pilotu Ayumu Sasaki ise üçüncü sırayı aldı.
Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki yarış 2 Ekim'de Tayland'da koşulacak.
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