Romanya’da sezonun açılış ayağında gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken genç yarışçı Afyonkarahisar’da da ödül kürsüsüne çıkmak için gaz açacak.

2012 doğumlu Efe Okur, Afyon Motor Sporları Merkezi’ndeki MX pistinde yapılacak yarışta; Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan ve KKTC’li motokrosçularla mücadele edecek.

Şampiyonaya, Türkiye'nin tanınmış birçok motokrosçusunun yanı sıra yurtdışından da güçlü ve iddialı yarışçılar katılacak.

9 farklı kategori; MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc ve 85 cc’de düzenlenecek Şampiyona, 12 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralamalarla başlayacak.

Aynı gün MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak. Şampiyonada yarışçılar, 13 Haziran Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak.