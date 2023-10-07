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Spor
AA 07.10.2023 20:40

Milli judoculardan iki madalya

Portekiz'de düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda erkekler +100 kiloda mücadele eden milli sporculardan İbrahim Tataroğlu gümüş, Münir Ertuğ ise bronz madalya kazandı.

Milli judoculardan iki madalya

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonda finalde Gürcü Shalva Gureshidze'ye yenilen İbrahim Tataroğlu, gümüş madalya aldı.


Münir Ertuğ ise bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı Ramazan Ahmadov'u mağlup ederek üçüncü oldu.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sıla Ersin, gümüş madalya elde etmişti.


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