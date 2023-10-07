Milli judoculardan iki madalya

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonda finalde Gürcü Shalva Gureshidze'ye yenilen İbrahim Tataroğlu, gümüş madalya aldı.

İBRAHİM TATAROĞLU DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN TER DÖKECEK!



Portekiz’in Odivelas kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası son gününde +100 kg.da sporcumuz İbrahim Tataroğlu altın madalya için Gürcü Shalva GURESHIDZE ile mücadele edecek.#türkiyejudofederasyonu pic.twitter.com/JaXiVAf8hi — Judo Federasyonu (@turkjudo) October 7, 2023

Münir Ertuğ ise bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı Ramazan Ahmadov'u mağlup ederek üçüncü oldu.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sıla Ersin, gümüş madalya elde etmişti.