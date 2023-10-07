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Spor
AA 07.10.2023 20:35

Manchester United uzatma dakikalarında kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Brentford'ı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 yendi.

Manchester United uzatma dakikalarında kazandı

Premier Lig'in 8. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford'da Brentford'u konuk etti.

Konuk ekip, 26. dakikada Mathias Jensen'in golüyle öne geçti ve uzatmalara kadar skoru korudu.

Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Manchester United, 87. dakikada oyuna giren Scott McTominay'in 90+3 ve 90+7. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 galip gelmeyi başardı.

Manchester ekibi, bu galibiyetle ligdeki puanını 12'ye yükseltti.

Galatasaray, geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti.

Günün diğer maçlarında, Tottenham, deplasmanda Luton Town'ı 1-0 yenerken, Chelsea konuk olduğu Burnley'i 4-1 mağlup etti.

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