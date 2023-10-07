Paralimpik eskrimci Hakan Akkaya bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hakan Akkaya, Terni'deki organizasyonun bronz madalya mücadelesinde Fransız Luca Parisi Platania ile karşılaştı.
Rakibini 13-12 mağlup eden milli eskrimci, böylece epe A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde ise 17. sırada yer aldı.
Milli sporculardan Elke Lale van Achterberg flöre A kategorisini 15, epe A kategorisini ise 22. sırada tamamladı. Şenay Güner de flöre A'da 32'nci, kılıç A kategorisinde 38. oldu.
Hakan Akkaya Dünya 3’üncüsü— Türk Paralimpik (@TurkParalimpik) October 7, 2023
İtalya’da devam eden TS Eskrim Dünya Şampiyonası’nda sporcumuz Hakan Akkaya, epe A kategori bronz madalya mücadelesinde Fransız sporcu Luca Parisi Platania’yı 13-12 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler pic.twitter.com/daYyezTibe