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Spor
AA 07.10.2023 19:50

Paralimpik eskrimci Hakan Akkaya bronz madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, epe A kategorisinde bronz madalya elde etti.

Paralimpik eskrimci Hakan Akkaya bronz madalya kazandı
[AA arşiv]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hakan Akkaya, Terni'deki organizasyonun bronz madalya mücadelesinde Fransız Luca Parisi Platania ile karşılaştı.

Rakibini 13-12 mağlup eden milli eskrimci, böylece epe A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde ise 17. sırada yer aldı.

Milli sporculardan Elke Lale van Achterberg flöre A kategorisini 15, epe A kategorisini ise 22. sırada tamamladı. Şenay Güner de flöre A'da 32'nci, kılıç A kategorisinde 38. oldu.


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