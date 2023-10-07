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Spor
AA 07.10.2023 19:30

Antalyaspor'da tek, Galatasaray'dan 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı kadrosuna göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Antalyaspor'da tek, Galatasaray'dan 3 değişiklik
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, Manchester United karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Angelino, Tete, Kaan Ayhan'ın yerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'a Bitexen Antalyaspor mücadelesinde şans verdi.

Galatasaray, Bitexen Antalyaspor karşılaşmasına Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılarda Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray Antalya'da hata yapmadı
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Nuri Şahin'den tek değişiklik

Bitexen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise ligde en son İstanbulspor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Şahin, Sam Larsson'un yerine Zymer Bytyqi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Şahin, Akdeniz ekibinin ilk 11'ini Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Sander van de Streek, Adam Buksa'dan oluşturdu.

Kırmızı-beyazlılarda Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erkan Eyibil, Ramzi Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Deni Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Gerrit Holtmann, Britt Assombalonga yedek kulübesinde oturdu.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, uzun yıllar kulüpte görev yapan ve son olarak Antalyaspor Futbol Akademisi'nde futbolcu izleme görevini sürdürürken hayatını kaybeden Ali Sula'ya ithafen hazırlanan "Seni hiç unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.

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