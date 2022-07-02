Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.