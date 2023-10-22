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Spor
AA 22.10.2023 16:40

Milli halterciler Bosna Hersek'te takım halinde birinci oldu

Milli halterciler, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Açık Bosna Kupası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Milli halterciler Bosna Hersek'te takım halinde birinci oldu

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde milli halterciler mücadele etti.

Erkekler 73 kiloda Berat Talaklı ve 109 kiloda Emirhan Özer altın madalya kazanırken, iki günün sonunda milli takım organizasyonu ilk sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti

Dün de kadınlar 59 kiloda Tuğba Kılıç ve 55 kiloda Meryem Naz Baran, altın madalya elde etmişti.

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