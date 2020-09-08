Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve olimpiyatlara kota puanı verecek olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, çalışmalarını değerlendirdi.

Şaziye Erdoğan, salgın döneminde bireysel çalışmalarına Nevşehir'de devam ettiğini anlattı.

"Haziran ayında Konya'daki kampın son bölümüne katılacaktım ama Uluslararası Halter Federasyonundan Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelendiği bilgisi geldi ve kamp da ertelendi. Salonların kapalı olduğu dönemde bile özel izinle hiçbir şekilde antrenmanlarımı bırakmadım. Tekrar salonlara izin verildiğinde de çalışmalarıma aynı şekilde devam ettim."

Eşi ve milli takım antrenörü Burak Erdoğan ile her zaman turnuvalara hazır olacak şekilde çalıştıklarını anlatan Şaziye Erdoğan, bir yandan da çocuğuna iyi bir anne olmaya çaba gösterdiğini dile getirdi.

"Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girersem kotayı garantileyeceğim"

Milli sporcu, olimpiyat kotası alacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

"Kota almayı garantilemek için Avrupa Şampiyonası'na katılmış olmamız gerekiyor. Kimin gideceği bu yarışmada belli olacak. Halterde 2 kadın 2 erkek sporcu vize alabilir ama henüz belli değil. Mart veya nisan gibi Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını sanıyorum. Belki daha erkene de çekebilirler. Avrupa Halter Şampiyonası'nda Allah nasip eder ve ilk 3'e girersem, kotayı garantilemiş olacağımı düşünüyorum. İnşallah sakatlık, kaza bela olmaz."

Türkiye'de kadın halterinde birinci sırada olduğunu kaydeden Şaziye Erdoğan, "Dünya sıralamasında kadınlarda kendi sıkletimde 8-10 seviyelerinde ilerliyorum. Kota için dünya sıralamasında kendi sıkletinizde ilk 10'a girmeniz gerekiyor. O sıralamanın içerisindeyim." şeklinde konuştu.

Şaziye Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları hedefi için ise, "Öncelikle çok güzel bir yarışma çıkartarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonrasında olimpiyatlarda tabii ki ilk 3'e girmek, madalyayı ülkeme getirmek istiyorum inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.