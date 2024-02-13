Milli halterci Muammer Şahin altın madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Muammer Şahin koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu.

Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Şampiyonada 55 kilo silkme mücadeleleri devam ediyor.

MUAMMER ŞAHİN, KOPARMADA AVRUPA ŞAMPİYONU!



Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kilo koparmada sporcumuz Muammer Şahin, son hakkında 112 kilogramı kaldırmayı başardı ve koparmada Avrupa'nın en büyüğü oldu.



Gururumuzsun Muammer! pic.twitter.com/JHdVAyAOqJ