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Spor
AA 13.02.2024 13:27

Kadın Badminton Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda korta çıkacak

Türkiye'nin kadınlarda mücadele edeceği Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Kadın Badminton Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda korta çıkacak

Lodz kentinin ev sahipliği yapacağı 9. Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 14-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Neslihan Yiğit Arın, Özge Bayrak Bağcı, Betül Söner, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş ve Zehra Erdem'den oluşan milli takım, turnuvaya 6. kez katılacak.

Ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta 6 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı Danimarka, son şampiyonanın 3'üncüsü Fransa ve ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

İspanya, Hollanda, İskoçya ve Almanya ise 2. Grup'ta mücadele edecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

Türkiye'ye turnuvadaki ilk madalyasını kazandırmaya çalışacak kadın badmintoncular, yarın Polonya, 15 Şubat Perşembe günü Fransa, 16 Şubat Cuma günü ise Danimarka'nın karşısına çıkacak.

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