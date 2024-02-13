Kış Spor Oyunları ile üniversiteli sporcular deneyim kazanıyor

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonlarının yanı sıra ünlü Palandöken Kayak Merkezi ile kış sporlarında öne çıkan Erzurum, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) gibi uluslararası organizasyonların yapıldığı kentte, 2010 yılından beri TÜSF tarafından Kış Sporları Oyunları düzenleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Buz tırmanışı, buz hokeyi, kar voleybolu, snowboard, curling, biatlon, alp disiplini, kızak ve kayaklı koşu branşlarında düzenlenen Kış Sporları Oyunları, 71 ilden 689 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Oyunlarla sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalar için tecrübe kazanması amaçlanıyor.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, organizasyonu, kış sporlarının Avrupa'daki sayılı merkezlerinden olan Erzurum Palandöken'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Günay, Kış Sporları Oyunları'nı 2010'dan beri Erzurum'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Sadece kış sporları değil, tekvando şampiyonasını Erzurum Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Bunun dışında judo şampiyonasını da burada yaptık. Bu zamana kadar en yoğun katılımlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 71 üniversiteden 689 sporcumuz katılıyor. Mili sporcuların katılımı da oldukça yüksek. İtalya'da 2025'te Dünya Üniversiteler Kış Oyunları var. Oraya katılacak mili takım sporcularımızla ilgili özel çalışmalarımız var. Hem sayı hem de kalite olarak organizasyona katılım yüksek düzeyde. Bu da bizi mutlu ediyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Günay, kentte uluslararası organizasyonlar düzenlemek için çalıştıklarını anlattı.

"2025 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na yaklaşık 1 yıllık hazırlık süreci var. Orada başarılı olacağımız spor branşlarını biliyoruz ve ona göre özel çalışmalar planlıyoruz. Bu anlamda gerek yüksek rakımı gerekse donanımlı ve güzel tesisleriyle bu hazırlıkları Erzurum'da yapıyoruz. Çünkü diğer illerdeki tesislerin sezonu çok kısa sürüyor. Erzurum, dünyadaki sayılı kış sporu merkezlerinden birisi. Bundan sonra sürdürebilirliği sağlamak için Erzurum'da uluslararası nitelikli şampiyonalar, festivaller, kupalar organize etmeyi düşünüyoruz."

"Kış olimpiyatlarında özlediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz"

Mehmet Günay, kış sporlarında uluslararası düzeyde önemli başarıların olmadığına dikkat çekti.

"Snowboard branşında aralık ayında üniversitelerde gümüş ve bronz madalya aldık. Sporcuların uluslararası deneyimlerini arttırarak, yaz olimpiyatlarında olduğu gibi kış olimpiyatlarında da özlediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz. Bunla ilgili Bakanlığın özel çalışmaları var. Biz de aynı şekilde özel çalışmalar yapıyoruz. Bunun için en uygun yerin Erzurum olduğunu biliyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Organizasyona katılan üniversite öğrencisi Gülşah Tosun da yarışların çok keyifli geçtiğini belirterek, "Erzurum'da çok güzel bir hava var. Yarışlar çekişmeli ve eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Emine Özüm ise Bayburt'tan Erzurum'daki organizasyona katıldığını anlatarak, "Buz tırmanışı yarışları ve diğer etkinlikler çok keyifli geçiyor. Burada farklı branşları tanıyoruz. Bütün sporcu arkadaşlarıma Erzurum'u tavsiye ederim." diye konuştu.