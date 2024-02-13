Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa'da yılın takımı oldu

EG tarafından 4. kez yapılan Yılın Cimnastikçisi oylamasının sonuçları belli oldu.
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, oyların yüzde 59'unu alarak İsrail Ritmik Cimnastik Milli Takımı (yüzde 37), Fransa Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı (yüzde 2), Belçika Akrobatik Kadın Milli Takımı (yüzde 1) ve Büyük Britanya Trampolin Milli Takımı'nın (yüzde 1) önünde yılın takımı ödülüne layık görüldü.
Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası'nda ise 10. olarak ilk kez takım halinde olimpiyata katılma hakkı elde etmişti.
AVRUPA'DA YILIN TAKIMI OLDUK!— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) February 13, 2024
Avrupa Cimnastiği tarafından yapılan oylamada 2023 Yılı "Yılın Takımı" seçilen Artistik Cimnastik Erkek Millî Takımımızı kutlar, oy veren herkese teşekkür ederiz. pic.twitter.com/6urcc28bE7