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Spor
AA 13.02.2024 16:05

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa'da yılın takımı oldu

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa Cimnastik Birliğinin (EG) düzenlediği oylamada 2023'ün en iyi takımı seçildi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa'da yılın takımı oldu

EG tarafından 4. kez yapılan Yılın Cimnastikçisi oylamasının sonuçları belli oldu.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, oyların yüzde 59'unu alarak İsrail Ritmik Cimnastik Milli Takımı (yüzde 37), Fransa Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı (yüzde 2), Belçika Akrobatik Kadın Milli Takımı (yüzde 1) ve Büyük Britanya Trampolin Milli Takımı'nın (yüzde 1) önünde yılın takımı ödülüne layık görüldü.

Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası'nda ise 10. olarak ilk kez takım halinde olimpiyata katılma hakkı elde etmişti.


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