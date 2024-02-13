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Spor
AA 13.02.2024 18:06

Şampiyon halterci Muammer Şahin: Avrupa'da 18 yılın emeğini aldım

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Muammer Şahin, emeğinin karşılığını aldığı söyledi.

Şampiyon halterci Muammer Şahin: Avrupa'da 18 yılın emeğini aldım
[Fotograf: AA]

Avrupa şampiyonu milli halterci Muammer, Sofya'da madalya töreninin ardından ilk duygularını anlattı.

Tecrübeli halterci Muammer, "Şu an anlatılmaz duygular içerisindeyim. Avrupa'da 18 senenin emeğini aldım. Daha önceki Avrupa şampiyonalarında hep bir veya ikişer kiloluk farklarla şampiyonluğu kaçırıyordum. En son 2013'te dünya şampiyonu, 2021'de dünya üçüncüsü oldum büyüklerde, ama hiç Avrupa Şampiyonası'nda birincilik madalyam yoktu. Ben koparmacıyım hareketimde en iyi yaptığım şey koparma. Silkmede de elimden gelen mücadeleyi verdiğime inanıyorum çünkü kilo düştüm kilo düşmeme rağmen çok iyi mücadele verdiğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Muammer, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerinden desteklerini esirgemeyenlere de teşekkür ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ankara ASKİ Spor Kulübümüze teşekkür ediyorum. Her şey için çok mutluyum, sabırsızlıkla evime dönmeyi bekliyorum. Tabi burada antrenörlerimin çok emeği var. Bu yola çıkarken Gökhan Taşçı hocamla bunların çok hayalini kurduk. Bu madalyayı kızlarım Aslı ve Hazal ile oğlum Ömer Asaf'a ve eşim Zeynep'e armağan ediyorum." diye konuştu.

Yeni hedefine ilişkin de Muammer, "Dünya şampiyonası var, oraya iyi hazırlanacağım. ASKİ Spor Kulübü de maddi manevi çok destek oluyor. Tabii sponsorlarımız da var, hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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