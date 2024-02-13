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Spor
AA 13.02.2024 17:39

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda silkme yarışları tamamladı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Harun Algül ile Muammer Şahin, silkmedeki yarışlarını tamamladı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda silkme yarışları tamamladı
[Fotograf: AA]

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Muammer Şahin ve Harun Algül, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Koparmada 112 kilo ile altın madalya kazanan Muammer Şahin, silkmede 121 kiloluk kaldırışıyla 9. sırada yer aldı. Milli sporcu toplamda ise 233 kilo ile 5. sırada yer aldı.

Koparmada 104 kilo ile 6. olan Harun Algül, silkmede de 125 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı ve toplamda 229 kilo ile 7. oldu.

Silkmede 135 kilo ile altın madalya kazanan Bulgar Angel Rusev, toplamda da 244 kilo ile birinci sırayı aldı.

Şampiyonada dün podyuma çıkan milli sporculardan kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi olmuştu. Kadınlar 49 kiloda da Duygu Alıcı koparmada gümüş madalya kazandı.

Böylece şampiyonada milli halterciler, 4 altın, 3 gümüş ile toplam 7 madalya kazandı.

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