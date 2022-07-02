Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlar, kadınlar halter müsabakalarıyla sürüyor. 59 kiloda podyuma çıkan Cansel Özkan, koparmada 92 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Cansel silkmede ise 106 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı oldu.

Aynı müsabakada koparmada 95 kiloluk kaldırışıyla İtalyan Lucrezia Magistris birinciliği, 94 kiloluk kaldırışıyla Yunan Sofia Georgopoulou ikinciliği elde etti.

Silkmede ise yine 115 kiloluk kaldırışıyla Tunuslu Ghofrane Belkhir birinci, 114 kiloluk kaldırışıyla İtalyan Lucrezia Magistris ikinci ve 113 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Basma İbrahim üçüncü sırada yer aldı.