Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın Voleybol Milli Takımı Akdeniz Oyunları'nda yenilgisiz finalde
Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi.
Milli takım, Oran kentindeki Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Rakibini 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milliler, Akdeniz Oyunları’nda 7. kez adını finale yazdırdı.
Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi İtalya-İspanya karşılaşmasının galibi olacak. Final mücadelesi 4 Temmuz Pazartesi günü TSİ 18.30’da oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI FİNALDE— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022
19. Akdeniz Oyunları'nda #FileninSultanları Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Tebrikler takım pic.twitter.com/ZdcOK0OWTO
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