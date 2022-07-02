Vertu Motors Arena'daki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilmişti.

FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek.

İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Berk Uğurlu rekabete hazır

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta forma giyen 26 yaşındaki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Berk Uğurlu, Büyük Britanya ile yapacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da başta Shane Larkin olmak üzere iyi oyun kurucular olduğuna değinen Berk, "Kendimi takım içi rekabete hazır hissediyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek herkese nasip olmuyor. Çok büyük bir gurur." dedi.

Berk, takım olarak iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.

"Takımda iyi bir enerji var. Genç ve dinamik bir takımız. Enerjimiz ve gücümüzle Büyük Britanya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Buradaki ilk maçta atmosferi kullanarak kazandık. Deplasmanda olduğu için zorlu bir karşılaşma geçireceğiz ama kazanacak güçte olduğumuza inanıyorum."

Milli basketbolcu, elemelerde ilk turdan ikinci tura taşıyacakları galibiyet sayısının önemine değindi.

"Büyük Britanya maçını kazanmamız çok önemli. Üst tura galibiyet taşımamız lazım. O turda da çok önemli rakipler var. Onlar da bizi zorlayacaktır ama üstesinden geleceğimize inanıyorum. NBA'deki oyuncular da bize katılacak ve çok daha güçlü bir takım haline geleceğiz."

"Avrupa Şampiyonası için hedeflerimiz ve bizden beklentiler çok yüksek"

Berk, 2022 yılındaki en önemli organizasyonun Avrupa Şampiyonası olduğunu kaydetti.

Berk, Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül'de ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonayla ilgili konuştu.

"Avrupa Şampiyonası için hedeflerimiz ve bizden beklentiler çok yüksek. Biz de bunu başarabilecek güçteyiz. Herkes çok inançlı. Ancak önceliğimiz Büyük Britanya maçını kazanmak."

"Çok daha iyi yerlerde bitirebilirdik"

Berk, TOFAŞ'ın ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalamadığını ve bu nedenle sezonu istedikleri gibi tamamlayamadıklarını söyledi.

"Kulüp açısından bu sezon inişli çıkışlı oldu. Hedeflerimizden biraz sapsak da fena bir sezon değildi. Çok daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Hatalarımızdan ders aldık ve önümüzdeki sezona bakacağız."

Berk, TOFAŞ ile devam edeceğini ama hedefinin Avrupa'da basketbol oynamak olduğunu vurguladı.

"İki sezon daha TOFAŞ'ta oynayacağım. İlerideki hedeflerimde Avrupa'da oynamak var. Anadolu Efes ve Fenerbahçe gibi THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden çok önemli kulüplere sahibiz. Son yıllarda çok başarılılar. Oralarda da olmak isterim ama öncelikli hedefim Avrupa'da oynamak."