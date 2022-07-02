Kentteki otellerin aylar öncesinden rezervasyonları tamamlanınca güreş izlemeye gelen çoğu kişi, konaklamaya yer bulamadı.

Yer bulamayanlar da cami avluları ve er meydanına yakın alanlara kimi battaniye üstünde kimi çadır kurarak konakladı.

Geçmişte "Bedava Palas" olarak adlandırılan Selimiye Meydanı çevresinde görülmeye alışık olan manzara meydan düzenlemesi nedeniyle bu yıl gerçekleşmedi.

[Fotoğraf: AA]

Meydanda konaklayamayan güreşseverler, "Çimen Palas" diye tabir ettikleri diğer alanlara kamp kurdu.

Balıkesirden gelen Mehmet Karagöz, 25 senedir gelip gittiğini ve tercihinin hem "Çimen Palas'"tan yana olduğunu söyledi.

Manisalı Kasım Koyunoğlu ise Selimiye Meydanı'na çadır kuramayınca yakınındaki Hıdırağa Camisi avlusunda konakladıklarını ifade etti.

Yıllardan beri geldiğinde bu tarz konaklamayı tercih ettiğini belirten Koyunoğlu, "Bir kere yurtta kalalım' dedik. Onda da sivrisinek gelecek diye pencereleri açtırmadılar, terden yatamadık ben de hep dışarılarda kalıyorum o yüzden." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Manisa'dan gelen Halil Taş ise devamlı gelen arkadaşlarının methiyeleri üzerine ilk kez güreşleri seyretmeye geldiğini, cami avlusunda uyuduklarını ve halinden memnun olduğunu kaydetti.

Balıkesirli İbrahim Filiz ise Kırkpınar'ın tadının dışarda yatılmasıyla çıkacağını belirtti.

[Fotoğraf: AA]