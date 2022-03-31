Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bulgar rakibini 10-0 yenmişti

Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

Evin Demirhan Yavuz

Başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz ise, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi.

Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

Kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

"İstiklal Marşı'mızı dinletmek hayalimdi"

Evin Demirhan Yavuz, "Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek hayal ettiğim bir şeydi, bunun gururunu yaşıyorum" dedi.

Alman rakibini 11-2 yenmişti

Çeyrek finalde Alman Lisa Ersel'i 11-2 yenen Evin, Rumen Emilia Alina Vuc ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 8-5 kazanmıştı.

Avrupa şampiyonlarında daha önce iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya almıştı.

Grekoromen stilde müsabakalar başlıyor

Şampiyonada yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.

Kadınlarda ayrıca Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.