Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.