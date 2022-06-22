Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacağı müsabaka, 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasman takvimi belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibiyle oynayacağı karşılaşmaya 20 Temmuz'da çıkacak.
Müsabaka, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.
İki ayaklı eşleşmenin sonunda skor olarak üstünlüğü yakalayan ekip, Devler Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek.
Etiketler: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
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