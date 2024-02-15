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Spor
AA 15.02.2024 18:49

Milli güreşçi Nesin Baş finale yükseldi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş finale yükseldi.

Milli güreşçi Nesin Baş finale yükseldi
[Fotograf: AA]

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Ebru Dağbaşı, 65 kiloda Kadriye Aksoy ve 72 kiloda Nesrin Baş mindere çıktı.

Nesrin Baş, 72 kilonun çeyrek finalinde organizasyona bireysel katılan Viktoryia Radzkovai'yı 7-0, yarı finalde de Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

Nesin Baş, finalde 16 Şubat Cuma günü Rumen Alexandra Anghel'le karşılaşacak.

Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloglu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy yarın repesaj mücadelesine çıkacak. Öte yandan 62 kiloda Ebru Dağbaşı ise organizasyona veda etti.

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