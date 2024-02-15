Milli güreşçi Nesin Baş finale yükseldi

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Ebru Dağbaşı, 65 kiloda Kadriye Aksoy ve 72 kiloda Nesrin Baş mindere çıktı.

Nesrin Baş, 72 kilonun çeyrek finalinde organizasyona bireysel katılan Viktoryia Radzkovai'yı 7-0, yarı finalde de Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

Nesin Baş, finalde 16 Şubat Cuma günü Rumen Alexandra Anghel'le karşılaşacak.

Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloglu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy yarın repesaj mücadelesine çıkacak. Öte yandan 62 kiloda Ebru Dağbaşı ise organizasyona veda etti.