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Spor
AA 15.02.2024 17:44

Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem gözlemciliğinde yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasının hayata geçeceğini duyurdu.

Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor
[Fotograf: AA]

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek. UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek." denildi.

Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanların, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacağına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek."

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri ise şöyle:

Frank De Bleeckere (Belçika), Jorn West Larsen (Danimarka), Mike Riley (İngiltere), David Borbalan (İspanya), Cees Bakker (Hollanda), Alan Snoddy (Kuzey İrlanda), Lucilio Batista (Portekiz), Alexs Deaconu (Romanya), William Young (İskoçya), Bo Karlsson (İsveç).

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