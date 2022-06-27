Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Murat Fırat'tan altın madalya
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi
Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Milli Sporcular
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