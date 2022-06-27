Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı
[Fotoğraf: TRT Spor]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada 71 kiloda mindere çıkan İbrahim Özdemir, final müsabakasında Azerbaycanlı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Milli güreşçilerden 92 kiloda mindere çıkan Lokman Gül ise bronz madalya müsabakasında Alman rakibine kaybederek beşinci sırayı aldı.
Şampiyonada Grekoromen Milli Takımı, takım halinde dördüncü oldu.
Grekoromen Milli Takımı'nda İbrahim Özdemir altın, Cemal Yusuf Bakır gümüş ve Halil Çınar bronz madalya elde etti. Grekoromen Milli Takımı toplamda 3 madalya kazanarak şampiyonayı 102 puan ile Ukrayna'nın ardından 4. tamamladı.
Etiketler: Cezayir Milli Sporcular
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