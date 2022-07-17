Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de bugün başlayan organizasyonda 36 kiloda mindere çıkan Fatma Yılmaz, yarı finalde Estonyalı rakibi Polina Timsina’yı 10-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Milli sporcu final müsabakasında Ukraynalı Valeria Stancheva ile karşılaşacak.

15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri yarın 5 bronz madalya, bir de repesaj müsabakasına çıkacak.