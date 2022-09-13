Grekoromen stil 82 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraşlı Burhan, kendisine rol model olarak hemşehrisi olan dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu'nu seçtiğini söyledi.

Burhan, altın madalyanın uzun süreçli çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

"Bunu başarmak için her gün hayal ettim. Kahramanmaraş'ta bir olimpiyat madalyası var, başkanımız bunu getirdi. İkincisini getirip tarihe birlikte tanıklık etmek istiyorum. Hedefler bitmiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak."

Burhan, Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl gümüş madalya aldığını hatırlattı.

"Bu kemerin bana getirdiği şey bir mucize değil, ben onu idrak edebiliyorum. Bu benim için mucize değil. Bunu her gün hayal ettim. Her gün daha çok çalıştım. Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir şekilde 5-0 öndeyken 5-5'ten kaybettim. Bütün anılarımı kafama kazıdım ve başkanımızın da beni motivesiyle burada rakiplerimi yendim. Dünya şampiyonu olmadan güreşi bırakmayacağım diyordum. İnşallah daha devamı gelecek. İnşallah Kahramanmaraş'a ikinci olimpiyat madalyasını getireceğim."

Altın madalyasını şehitlere armağan eden milli güreşçi, "Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aldığım bu altın madalya ve kemeri şehitlerimize armağan ediyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Başkan Şeref Eroğlu: Yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Burhan'ın geçen yıl dünya ikincisi olduğunu anımsattı.

"Ben o zaman görevde değildim. Bu sene Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda şanssız bir maç yaptı, üçüncü oldu. 'Söz ver, seni tek affetmemin yolu Dünya Şampiyonası'nda birinci olman' dedim. Burhan bana söz verenlerden birisiydi. Burhan gibi sporcularla ne kadar övünsek, gurur duysak az. Her şeyiyle örnek bir sporcu. Yeni şampiyonlar çıkartacağız diye yola çıkmıştık. İlk Burhan'dan başladık. Burhan'ın ayrı bir yeri var, hemşehrim, Kahramanmaraşlı. Burhan, Kahramanmaraş tarihindeki üçüncü dünya şampiyonu oldu. Olimpik bir branşta bu çok anlamlı ve güzel. Burhan'dan beklediğimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluk. Bunu alacak yeteneği, cesareti, gücü var. Her şey çalışmaya bağlı. Bu madalya terden ve cesaretten yapılmıştır. Burhan, İstiklal Marşımızı söyletti. Türkiye Güreş Federasyonu olarak şehitlerimizi atıfta bulunduk, onlara armağan ettik. 4 şehidimiz var, mekanları cennet olsun. Biz hep söylüyoruz; bir ölür, bin diriliriz. Biz de onun cevabını vermiş olduk."

Üç milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez kürsüde

Eroğlu, grekoromen stilde 3 milli güreşçinin de bronz madalya aldığına değindi.

"Selçuk Can da burada altın madalyayı kaçıran sporcularımızdan. İlk defa bizim dönemimizde dünyada madalya aldı. Onu ayrıca kutluyorum. Yunus Emre kendine inansaydı bugün dünya şampiyonuydu. O da dünya şampiyonu olabilecek çok kaliteli bir sporcu. Ali Cengiz ilk defa Dünya Şampiyonası'nda takıma girdi. İlk Dünya Şampiyonası'nda güzel bir imtihan verdi, dünya üçüncüsü oldu. Ali de kendine inansaydı finaldeydi."

Eroğlu, grekoromen stil 130 kiloda bugün finalde güreşecek Rıza Kayaalp'in de altın madalya alacağına olan inancını dile getirdi.

Milli sporcuların hepsinin ayrı bir değer olduğunu vurgulayan Şeref Eroğlu, "Yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.