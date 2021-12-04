Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bugün başlayan turnuvada, epe branşında yıldız kız ve erkeklerde 45 milli eskrimci Türkiye'yi temsil ediyor.

Organizasyonda 17 yaş altı erkekler ve kızlar epe kategorisinde mücadele eden ay-yıldızlı eskrimciler Aleyna Ertürk finalde Estonyalı rakibi Dinara Anıs'ı 15-6 mağlup ederek altın madalya elde ederken; Kayra Naz Özcan ve Murat Meriç turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bugün aynı kategoride mücadele eden eskrimciler Yalgın Yeter yedinci, Cengizhan Öner ise sekizinci olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Turnuvada yarın hem kızlar hem de erkeklerde takım müsabakaları gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]