Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpik Marsilya öne geçtiği maçta yenildi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan maçta Olimpik Marsilya, sahasında Brest'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, karşılaşmanın ilk yarısını Gerson'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Romain Faivre'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Brest, Franck Honorat'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maça yedek başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna girdi.
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